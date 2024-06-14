メンズ アクセサリー 指輪 リング K18 Silver ギリシャ メドゥーサ

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ガルディアのシルバー950、メデューサリングです。サイズ号数は不明内径約20㎜なので、21～22号だと思います。カスタムリングで、Silver950で作ってもらいました。左耳にはK18のイヤリングがあり、右目のルビーは綺麗な発色をしていると思います。ガルディアでメデューサ950カスタムリングとして紹介されたのはこのリングです。使用に伴う小傷あり。何かご質問がありましたらお気軽にどうぞ。中古品になりますのでご理解の程、よろしくお願いします。他にも珍しい物を出品していますので、どうぞご覧下さいませ。