  • こだわり検索
ショッピングガイド
はじめてのお客様へ
ご利用ガイド
品質とサービス
コンシェルジュに相談
FAXでのご注文
メンズ アクセサリー 指輪 リング K18 Silver ギリシャ メドゥーサ
商品番号 T15746787437
商品名

メンズ アクセサリー 指輪 リング K18 Silver ギリシャ メドゥーサ
ブランド名 Tsmall
特別価格 税込 13,066 円
在庫状況 あり

在庫状況について


数量：

ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)

返品・交換について

お気に入りに追加

お気に入り追加済

商品詳細

ガルディアのシルバー950、メデューサリングです。サイズ号数は不明内径約20㎜なので、21～22号だと思います。カスタムリングで、Silver950で作ってもらいました。左耳にはK18のイヤリングがあり、右目のルビーは綺麗な発色をしていると思います。ガルディアでメデューサ950カスタムリングとして紹介されたのはこのリングです。使用に伴う小傷あり。何かご質問がありましたらお気軽にどうぞ。中古品になりますのでご理解の程、よろしくお願いします。他にも珍しい物を出品していますので、どうぞご覧下さいませ。
http://narcologia.ru/goods/competitive978081.html
http://narcologia.ru/goods/perpetual731846.html
http://narcologia.ru/goods/procurement980933.html
メンズ アクセサリー 指輪 リング K18 Silver ギリシャ メドゥーサ
Guardia(ガルディア) Medusa メドゥーサ シルバー リング ルビー K18 ...
メンズ アクセサリー 指輪 リング K18 Silver ギリシャ メドゥーサ
メデューサ ギリシャ神話 女神の指輪 ハード ステンレス リング ...
メンズ アクセサリー 指輪 リング K18 Silver ギリシャ メドゥーサ
指輪 ステンレス リング ユニセックス レディース メンズ ハード ...
メンズ アクセサリー 指輪 リング K18 Silver ギリシャ メドゥーサ
【在庫限り】メデューサ　メドゥーサ　リング　指輪 悪魔 地獄 モンスター デビル 神話 王冠　キング 額十字架悪魔 エジプト 角 インパクト スカル ボーンハンド ドクロ スカルリング シルバーアクセサリー メンズ シルバー 指輪 メンズアクセサリー | AiO ONLINE STORE ...
メンズ アクセサリー 指輪 リング K18 Silver ギリシャ メドゥーサ
≪Guardia/ガルディア≫Medusa/ATR-001
メンズ アクセサリー 指輪 リング K18 Silver ギリシャ メドゥーサ
指輪 ステンレス リング ユニセックス レディース メンズ ハードメデューサギリシャ 神話 女神 アレルギーフリー 【送料無料】ジーラブ / 安い 高品質 ★ ギフト プレゼント
メンズ アクセサリー 指輪 リング K18 Silver ギリシャ メドゥーサ
≪Guardia/ガルディア≫Medusa/ATR-001
メンズ アクセサリー 指輪 リング K18 Silver ギリシャ メドゥーサ
メデューサ ギリシャ神話 女神の指輪 ハード ステンレス リング ...
メンズ アクセサリー 指輪 リング K18 Silver ギリシャ メドゥーサ
Medusa ring in sterling silver 925 - Etsy 日本
メンズ アクセサリー 指輪 リング K18 Silver ギリシャ メドゥーサ
K18 ゴールドネックレス ギリシャ コイン デメテル & ムギ チェーン ...
メンズ アクセサリー 指輪 リング K18 Silver ギリシャ メドゥーサ
Greek God Apollo ring in sterling silver 925. - Etsy 日本
メンズ アクセサリー 指輪 リング K18 Silver ギリシャ メドゥーサ
925シルバー キューピッド・エロスリング エンジェルリング 古代 ...
メンズ アクセサリー 指輪 リング K18 Silver ギリシャ メドゥーサ
【在庫限り】メデューサ メドゥーサ リング 指輪 悪魔 地獄 ...
メンズ アクセサリー 指輪 リング K18 Silver ギリシャ メドゥーサ
LZLYER ネックレスユニークなジュエリー古代ギリシャ神話スネークヘッドメデューサメンズステンレススチールロックステンレス鋼メデューサスネークスカーラ、ヘビシンボルパガニズムアムレ/Silver/60Cm C
メンズ アクセサリー 指輪 リング K18 Silver ギリシャ メドゥーサ
≪Guardia/ガルディア≫Medusa/ATR-001

この商品をチェックした人は、こんな商品もチェックしています

ワイルドストロベリー にはこのような商品もございます

narcologia.ru