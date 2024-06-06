掛軸　湖城　雀　スズメ　掛け軸　骨董品

掛軸 湖城 雀 スズメ肉筆（人が書いたもの）絹本【状態】骨董品 古い掛け軸です。経年の劣化 変色があります。普通に掛けてお使いいただける状態です。（状態は画像でご確認ください） 【サイズ】たて１６５ｃｍ よこ５７ｃｍ211019 Ｍ Ｑ５８ 掛軸 湖城 雀 スズメにこるんのふりま骨董品（掛け軸 掛軸 茶碗 ぐい呑み ぐい飲み 硯 仏像 油彩 油絵 等）出品しています。どうぞよろしくお願い致します。



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