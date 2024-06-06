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掛軸　湖城　雀　スズメ　掛け軸　骨董品
商品番号 H28422840965
商品名

掛軸　湖城　雀　スズメ　掛け軸　骨董品
ブランド名 Hsmall
特別価格 税込 2,923 円
在庫状況 あり

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商品詳細

掛軸　湖城　雀　スズメ肉筆（人が書いたもの）絹本【状態】骨董品　古い掛け軸です。経年の劣化　変色があります。普通に掛けてお使いいただける状態です。（状態は画像でご確認ください）　【サイズ】たて１６５ｃｍ　　よこ５７ｃｍ211019　Ｍ　Ｑ５８　掛軸　湖城　雀　スズメにこるんのふりま骨董品（掛け軸　掛軸　茶碗　ぐい呑み　ぐい飲み　硯　仏像　油彩　油絵　等）出品しています。どうぞよろしくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/symmetric618645.html
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