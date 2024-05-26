▪︎thombrowne▪︎サイズ00▪︎素材ウール100%※現在の定価50万程上がっおります。BTS着用する王道のミディアムグレーモデルです。着用には全く問題ない箇所にひっかけの破れがあるので破格での出品になります。正規品です。【170cm57kg着用】してました。ジャケット着丈:62cm身幅:43cm肩幅:41cm袖丈:57cm#BTS#GDRAGON



トムブラウン テーラドジャケット 希少00【BTS】 - セットアップ



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