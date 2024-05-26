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トムブラウン テーラドジャケット 希少00【BTS】
商品番号 M44504423003
商品名

トムブラウン テーラドジャケット 希少00【BTS】
ブランド名 トムブラウン
特別価格 税込 19,760 円
在庫状況 あり

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商品詳細

▪︎thombrowne▪︎サイズ00▪︎素材ウール100%※現在の定価50万程上がっおります。BTS着用する王道のミディアムグレーモデルです。着用には全く問題ない箇所にひっかけの破れがあるので破格での出品になります。正規品です。【170cm57kg着用】してました。ジャケット着丈:62cm身幅:43cm肩幅:41cm袖丈:57cm#BTS#GDRAGON
http://narcologia.ru/goods/mythic177035.html
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トムブラウン テーラドジャケット 希少00【BTS】 - セットアップ

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