B'z presents LIVE FRIENDS グッズ ボアパーカー L

B'zpresentsLIVEFRIENDSグッズボアパーカーLサイズ新品未使用になりますが、写真3のように劣化によるテープの磨耗が見られます購入したものの着る機会かない為出品致しますこれからの季節に活躍するアイテムかと思います未開封なので袋の外から外観を確認しましたが汚れ等は見られませんでした(素人検品の為見逃しがあるかもしれません)人の手に渡った物なので十分に御理解頂ける方のみよろしくお願いします#B’z#松本孝弘#稲葉浩志#ボアパーカー#friend



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