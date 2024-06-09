【ヴィヴィアンウエストウッド マン】ベルト

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商品詳細
数多くの商品からご覧いただきありがとうございます。使用しなくなり保管していたのですが、使用予定がない為、出品します。商品概要は下記の通りです。〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️メーカー：VivienneWestwoodMANサイズ：全長97㎝×幅2.7㎝(バックル部除く)ピンより第1穴77㎝～第5穴87㎝(2.5㎝きざみ)定価：¥10,000くらい素材：本革カラー：ブラック購入状況：新品購入先：正規店(実店舗)付属品：無配送方法：宅急便コンパクト備考：使用によるシワ・傷有り〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️個人保管品になりますので、御理解いただける方のみご購入お願いします。サイズ詳細はメーカー表記サイズではなく、当方の測定によるものです。また梱包完了していますので、いつでも発送可能です。送料は出品者負担とし、匿名配送で取引致します。ご不明点ございましたらお気軽にコメントください。即購入もOKです。どうぞ宜しくお願いします。#オーブ
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