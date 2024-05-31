七海建人　呪術廻戦　いらすとや　RAGEBLUE　メンズ Lサイズ　新品Tシャツ

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２着セット「呪術廻戦×いらすとや」公式コラボTシャツ七海建人労働はクソ！新品未開封Lサイズ：着丈73cm・身幅55cm・肩幅50cm・袖丈22cm素材：綿100%©芥見下々／集英社・呪術廻戦製作委員会「呪術廻戦×RAGEBLUE第二弾」公式コラボTシャツ七海建人新品Lサイズ：着丈74cm・身幅58cm・肩幅56cm・袖丈22cm素材：本体・綿100%、リブ・綿95%、ポリウレタン5%©芥見下々／集英社・呪術廻戦製作委員会発送方法と発送迄の日数は、出品者都合で決めさせていただきます。購入後、圧縮袋で保管していたため、外装の透明の袋がシワになっています。折れもあります。バラ売りの予定ございません。ご了承ください。