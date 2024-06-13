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Valentino ヴァレンティノ ベルト 銀のバックル
商品番号 J77946685670
商品名

Valentino ヴァレンティノ ベルト 銀のバックル
ブランド名 アイザックバレンチノ
特別価格 税込 9,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます！コメントなし即購入OKです！新品未使用■長さ:(全長100cm)・ベルト幅:(4cm)付属品は箱、保存袋＊素人採寸の為多少の誤差がある場合がありますのでご了承ください。商品の取扱いに関しては、衛生管理に十分に配慮し、丁寧に梱包して発送します。出品内容をご確認の上、ご購入をお願い致します。即購入大歓迎！多少のお値下げは、可能ですコメントなしでも購入OKです。どうぞ、よろしくお願いいたします。
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