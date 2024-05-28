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【極美品】CELINE 折り財布 コンパクトウォレット クロコ型押し ブラック
商品番号 W74817275030
商品名

【極美品】CELINE 折り財布 コンパクトウォレット クロコ型押し ブラック
ブランド名 セリーヌ
特別価格 税込 14,590 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます！！コメントなし即購入OKです！※フォロー割引希望の方は購入前にコメントにてお知らせください。割引の詳しいことについてはプロフィールをご覧ください。■アイテムコンパクトウォレット二つ折り財布小銭入れイタリア製この商品は全国大手のリサイクルショップで購入した鑑定済みの商品です。■ブランドCELINEセリーヌ　　■サイズ縦10cm横11.5cm幅1.5cm■仕様スナップボタン付きコインケース×2カード用スロット×2お札入れ×2フラットポケット×2■カラー/色黒ブラック※写真の撮影環境やお使いの端末によって、現物と色味が異なる場合がありますので、ご了承の上お買い求め下さい。■状態使用感が少なく、目立った傷や汚れ、ロゴ剥げなく美品です！■素材牛革■付属品なし■配送送料無料！簡易包装にて1日〜2日程度で発送いたします！姉妹ショップもたくさん商品ございます✨✨#エルアイシーモール管理番号068420SS
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