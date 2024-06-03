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ダブルタップス座標ベルト
商品番号 H46557324122
商品名

ダブルタップス座標ベルト
ブランド名 ダブルタップス
特別価格 税込 2,100 円
在庫状況 あり

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商品詳細

素材...ナイロン即完売したダブルタップスのベルトです。2回くらい仕様したのみです。タグや袋はつきません。2年ほど前に金沢のHOODSで購入しました。
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