METALLICA Tシャツ

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商品詳細
コレクション整理の為出品致します。メタリカのロックTとなります。あまり出回らないかなりレアなTシャツだと思います。お早めにご購入ください。ボディもgiantですので記事が厚いです。サイズ:L(着丈:74肩幅:57身幅:60袖丈:21※素人採寸)
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