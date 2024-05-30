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METALLICA Tシャツ
商品番号 M20702989703
商品名

METALLICA Tシャツ
ブランド名 Msmall
特別価格 税込 4,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

コレクション整理の為出品致します。メタリカのロックTとなります。あまり出回らないかなりレアなTシャツだと思います。お早めにご購入ください。ボディもgiantですので記事が厚いです。サイズ:L(着丈:74肩幅:57身幅:60袖丈:21※素人採寸)
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