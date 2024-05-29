【大輝さま専用】専用バックルがカッコいいカルバンクライン メンズベルト

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商品詳細
CalvinKleinカルバンクラインメンズリバーシブルベルト新品未使用タグ付きインパクトのあるCKバックルがカッコいいですベルト部分は光沢のある黒ブラックマットな質感の茶色ブラウン金具を取り外さなくても金具を回転させることで簡単にリバーシブルできますサイズUSサイズM（34〜36）ウエストが87〜100cmの方におすすめ全長約102cm（ベルト穴間隔約2.5cmで7段階調節）幅約3.3cm平置き実寸若干の誤差はご容赦ください2023年7月にアメリカ正規店にて購入しましたヤマト運輸、匿名配送いたしますブランドベルト
http://narcologia.ru/goods/Taipei417571.html
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Calvin Klein Jeans[品番：PCHM0001933]｜EYEDY（アイディー）のメンズ ...
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