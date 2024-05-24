ナンバーナイン BECK Tシャツ size 3

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商品詳細
NUMBER(N)INEBECKT-SHIRTホワイトSize:3着丈66cm身幅51cm肩幅43cm袖丈21cmナンバーナインの2009S/STHELONESOMEHERO期にリリースされたTシャツです。BECKとコラボした商品です。BECK本人からサインをもらったTシャツを知人からいただきましたが、サインの真偽は不明です。ペンキ加工の総柄にBECKのグラフィック。脇にベンチレーションの菊穴があります。汚れた、破れ、シミはありません。グラフィックの剥がれもありません。非喫煙者です。クリーニング後、自宅保管です。小さく畳んで発送しますため、畳ジワはご了承下さい。
http://narcologia.ru/goods/rebellion364778.html
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