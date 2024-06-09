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希少 GOOD YEARグッドイヤー/officialヴィンテージキャップ
商品番号 D10563987169
商品名

希少 GOOD YEARグッドイヤー/officialヴィンテージキャップ
ブランド名 グッドイヤー
特別価格 税込 3,528 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー/NAVYネイビーボディ/SWINGSTERMADEINUSA1970〜80年代頃のものと見えるGOODYEARのトラッカーキャップです。タイヤメーカーとして知られるGOODYEARはモーター系、企業系として根強い人気があります。ボディはレーシングジャケット等の古着でも人気の高いSWINGSTER社製。MADEINUSAというのも嬉しいポイント。全体的にキレイな方かと思います。古着に慣れていない方や神経質な方にはおすすめ致しません。慣れた方ならおすすめ出来るアイテムです！KproductsトラッカーキャップトラッカーハットビンテージキャップTATTOOSTUDIOYAMADAタトゥースタジオヤマダOMOSSYCHANNELオモシーチャンネル山田蓮ヤマダレンサイクルゾンビーズCYCLEZOMBIESRonHermanロンハーマン長瀬智也木村拓哉harleydavidsonハーレーダビッドソンrollermagazineローラーマガジンRippermagazineリッパーマガジンChallengerチャレンジャーTheRealMcCoysリアルマッコイズCALEEキャリー東洋エンタープライズNeighborhoodネイバーフッドPherrowsフェローズGladhandグラッドハンドWeirdoウィアードバイカーbikerチョッパーchopperビンテージ古着FlandersフランダースWasselワッセルAEEエーダブルイーBatesベイツ
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