希少 GOOD YEARグッドイヤー/officialヴィンテージキャップ

カラー/NAVYネイビーボディ/SWINGSTERMADEINUSA1970〜80年代頃のものと見えるGOODYEARのトラッカーキャップです。タイヤメーカーとして知られるGOODYEARはモーター系、企業系として根強い人気があります。ボディはレーシングジャケット等の古着でも人気の高いSWINGSTER社製。MADEINUSAというのも嬉しいポイント。全体的にキレイな方かと思います。古着に慣れていない方や神経質な方にはおすすめ致しません。慣れた方ならおすすめ出来るアイテムです！KproductsトラッカーキャップトラッカーハットビンテージキャップTATTOOSTUDIOYAMADAタトゥースタジオヤマダOMOSSYCHANNELオモシーチャンネル山田蓮ヤマダレンサイクルゾンビーズCYCLEZOMBIESRonHermanロンハーマン長瀬智也木村拓哉harleydavidsonハーレーダビッドソンrollermagazineローラーマガジンRippermagazineリッパーマガジンChallengerチャレンジャーTheRealMcCoysリアルマッコイズCALEEキャリー東洋エンタープライズNeighborhoodネイバーフッドPherrowsフェローズGladhandグラッドハンドWeirdoウィアードバイカーbikerチョッパーchopperビンテージ古着FlandersフランダースWasselワッセルAEEエーダブルイーBatesベイツ



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