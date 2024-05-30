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【80s】米国製 CAT（キャタピラー）US重機企業　トラッカーキャップ
商品番号 O21350246831
商品名

【80s】米国製 CAT（キャタピラー）US重機企業　トラッカーキャップ
ブランド名 キャタピラー
特別価格 税込 6,580 円
在庫状況 あり

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商品詳細

他にも沢山キャップを出品していますこちらからどうぞ！！↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓#LEGOキャップ出品中＿ITEM＿＿＿【商品名】【80s】米国製CAT（キャタピラー）US重機企業　トラッカーキャップ【生産国】USA【年代】1980＿SIZE＿＿＿サイズ：頭囲最大約60cmツバ長：約7cm高さ：約12cm＿COMMENT＿＿＿キャタピラーのトラッカーキャップ。カラーはブラックでフロントは発砲プリント。当時物でも稀な内側がオールスポンジが入ったディティールが良いです。＿COLOR＿＿＿ブラック＿CONDITION＿＿＿8/1010新品または未使用同等レベルです。9着用1回～数回程度の美品です。8使用感が少なく、キレイな状態です。7使用感はありますが状態は良いです。6まだまだお使いいただける並の状態です。他にも沢山キャップを出品していますこちらからどうぞ！！↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓#LEGOキャップ出品中
http://narcologia.ru/goods/ordering310579.html
http://narcologia.ru/goods/influenza38093.html
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