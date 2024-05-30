【80s】米国製 CAT（キャタピラー）US重機企業　トラッカーキャップ

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CIELE(シエル) TRKCap SC – Athletics/Bar – Windtaker ランニングトラッカーキャップ | unite(ユニテ ）



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CAT ツートンキャップ キャタピラー 企業ロゴ | 古着屋 Uan



CHALLENGER 「IRON HORSE TRACKER CAP」 トラッカーキャップ



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CHALLENGER/IRON HORSE TRACKER CAP（BLACK）［トラッカーキャップ-23 ...



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90s ヴィンテージ USA製 企業刺繍ロゴ トラッカーキャップ アメリカ古着



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他にも沢山キャップを出品していますこちらからどうぞ！！↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓#LEGOキャップ出品中＿ITEM＿＿＿【商品名】【80s】米国製CAT（キャタピラー）US重機企業 トラッカーキャップ【生産国】USA【年代】1980＿SIZE＿＿＿サイズ：頭囲最大約60cmツバ長：約7cm高さ：約12cm＿COMMENT＿＿＿キャタピラーのトラッカーキャップ。カラーはブラックでフロントは発砲プリント。当時物でも稀な内側がオールスポンジが入ったディティールが良いです。＿COLOR＿＿＿ブラック＿CONDITION＿＿＿8/1010新品または未使用同等レベルです。9着用1回～数回程度の美品です。8使用感が少なく、キレイな状態です。7使用感はありますが状態は良いです。6まだまだお使いいただける並の状態です。他にも沢山キャップを出品していますこちらからどうぞ！！↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓#LEGOキャップ出品中