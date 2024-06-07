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商品詳細
【COACH/コーチ】◆長財布黒デボスドシグネチャー【参考定価】約29,800円【サイズ】横幅：11cm 高さ：9.5cm マチ：2.5cm 重さ：80g【仕様】本体：二つ折り 内部：小銭入れ×1 カード入れ×4 ポケット×2 札入れ×1【素材】レザー【カラー】ブラックシグネチャーが凸凹とデザインされたメンズ人気のラグジュアリーウォレットアイテム。この機会によければどうぞ！※早い者勝ちです。※私が出品している「COACH/黒シグネチャーキーケース」とセットで使用しておりました！デザインが合う為、おしゃれに活躍します◎詳細はこちらから！ ⬇︎⬇︎「#おもいでブランド」で検索！！即購入可能。気になる事があればコメントお待ちしております！コーチ二つ折り財布デボストレザーコインウォレットコインケースコーチCOACH財布二つ折り財布F75363ブラック特別送料無料コーチデボスドシグネチャークロスグレーンレザーコインウォレット
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【COACH /コーチ】折り財布 /デボスドシグネチャー ブラック 黒 /メンズ
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