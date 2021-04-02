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WILDSWANS ワイルドスワンズ KF-003 CORBO コルボ
商品番号 Y40907948733
商品名

WILDSWANS ワイルドスワンズ KF-003 CORBO コルボ
ブランド名 ワイルドスワンズ
特別価格 税込 7,106 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ワイルドスワンズとCORBOのコラボレーションモデルの折り財布、旧ロゴ時期のKF-003になります。素材はマシュア社サドルプルアップ、色はチョコになります。状態は使用に伴う傷スレありますが、まだまだ永いこと使用できるかと思います。コインケースはほとんど使用した形跡がなく、比較的綺麗かと思います。レザーの張り、スナップボタンの締まり具合は新品時とさほど変わらないです。付属品はありません。ラストクロップス、ルボナー、土屋鞄、万双、GANZOなどレザー製品好きな方はいかがでしょうか？
http://narcologia.ru/goods/traverse738426.html
http://narcologia.ru/goods/marshal134180.html
http://narcologia.ru/goods/parenthesis826344.html

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CORBO ]コルボの公式サイト クロコダイルWalkers 販売開始のお知らせ

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