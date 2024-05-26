未使用　ニューエラ ビューティーアンドユース別注キャップ ネイビー 紺

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【別注】＜NEWERA＞9TWENTYS/SNV/キャップネイビービューティー\u0026ユース ユナイテッドアローズで購入したニューエラのキャップです。今期のもので、シアサッカー素材を使ってます。使用せずに大切に保管してました。ステッカーも付いているままですが、タグは破棄してございません。下記、メーカー様説明文になります。■BEAUTY\u0026YOUTH別注アイテム■〈NEWERA〉の「9TWENTY」をベースに作製した別注キャップ。本体には春夏らしいシアサッカー素材を採用。サイドには、別注の証となるBeauty\u0026Youthの文字を小さめのサイズで入れています。＜NEWERA（ニューエラ）＞1920年創業のニューエラ社は、MLB選手着用キャップの独占供給をはじめ、高品質で確かな商品を提供するブランドです。現在はスポーツ、ストリートをはじめ、様々なファッションに影響を与えるヘッドウェアブランドとしての地位を確立しています。店舗へお問い合わせの際は、全国のBEAUTY\u0026YOUTH各店舗まで下記の品名/品番をお申し付け下さい。品名：★NEWERA×BY9TWENTYS/SNV品番：14384994312素材···コットンカラー···ブルー形···ベースボール