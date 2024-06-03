メゾンマルジェラ MAISON MARGIELA ナンバリング ロゴ 指輪　M

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ご覧頂きありがとうございますm(__)mこちら正規品取扱店にて購入致しました。【ブランド】MaisonMargiela(メゾンマルジェラ)【型番】SM1UQ0048-S12967【サイズ】■若干のサイズ誤差はご了承下さいませ。M：20号【カラー】951/SILVER【原産国】ITALY【素材】925SILVER【付属品】ブランドオリジナル保存箱※こちらの商品はアンティーク加工が施されております！※マルジェラの箱は白色ですので元々多少のスレ、小傷、黒ずみ等がある場合がございますがご了承くださいませm(__)m