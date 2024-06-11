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Ryu 革　ミニ財布　コインケース
商品番号 M47040071667
商品名

Ryu 革　ミニ財布　コインケース
ブランド名 Mankle
特別価格 税込 2,257 円
在庫状況 あり

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商品詳細

・２年間程、セカンド財布として使用状態→写真の通り使用感あり　　　ボタンやファスナー等破損なし色→ブラウン素材→イタリア　牛ショルダー革サイズ→縦70mm×横105mm×厚さ約25mm※収納時の全体の厚さは収納物の厚さにもよります。イタリア伝統製法「バケッタ」により鞣された植物性タンニン鞣し＋染料仕上げの牛ショルダー革仕様小銭入れ＋カードケース＋パスケースをひとまとめにしたアイテム。背面にPASSカードなどのかざす電子カードポケット、L字ファスナーの小銭入れ区画、蛇腹式の多収納カードスペース、その間にお札１枚忍ばせられるサブポケットを搭載中古品ですので、ご理解ある方のみよろしくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/approximate204720.html
http://narcologia.ru/goods/encourage666372.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce754255.html
Ryu 革　ミニ財布　コインケース
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