Ryu 革　ミニ財布　コインケース

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・２年間程、セカンド財布として使用状態→写真の通り使用感あり ボタンやファスナー等破損なし色→ブラウン素材→イタリア 牛ショルダー革サイズ→縦70mm×横105mm×厚さ約25mm※収納時の全体の厚さは収納物の厚さにもよります。イタリア伝統製法「バケッタ」により鞣された植物性タンニン鞣し＋染料仕上げの牛ショルダー革仕様小銭入れ＋カードケース＋パスケースをひとまとめにしたアイテム。背面にPASSカードなどのかざす電子カードポケット、L字ファスナーの小銭入れ区画、蛇腹式の多収納カードスペース、その間にお札１枚忍ばせられるサブポケットを搭載中古品ですので、ご理解ある方のみよろしくお願いします。