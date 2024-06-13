テラヘルツ鉱石 キラキラブレスレット 10mm玉 シンプル 大きめボタン金具

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《お客様感謝セール中》【希望価格7280円→6980円】＊他の商品とセットでご購入ご希望の方はコメントください。《テラヘルツ鉱石キラキラブレスレット》ブラックダイヤモンド並みの輝き。大人気商品 キラキラ凄いします。【サイズ】内径14〜21cmの中からご希望のサイズ【新品未使用品】《全商品送料無料》【素材】高純度テラヘルツ鉱石10mm玉ミラーカットボタン式金具=真鍮(プラチナコーティング)耐摩耗性や耐食性に優れています。汗、水に強いので安心です。【防水コートワイヤー使用】キラキラと上品に輝きを放つミラーカットテラヘルツ。シンプルデザインはカジュアルな場面からフォーマルな場面まで幅広いシチュエーションで身に着けていただくことができます。また、上品な輝きは様々なコーディネートと調和しワンポイントアクセントとなります。大切な方への贈り物にも最適です。【健康に良い】「1秒間に1兆回振動する周波数」を放っている為、凝りや血液の流れの改善を促してくれる鉱石だといわれています。テラヘルツ波といわれる赤外線以上に波長が大きい長い周波数を放ち、体の芯まで作用するとして身体に良い影響をもたらすといわれています。【本物と証明】テラヘルツを氷の上に置くと玉が氷に入っていき氷が溶けます。1分でテラヘルツ半玉分くらい解けます。一粒割ってみました！中まで同じ銀色の為テラヘルツです。ミッチイズムの高純度テラヘルツ鉱石アクセサリーの輝き、なかなかお目にかかれないその外見はブラックダイヤモンドの輝きに非常に近い美しさ。ブラックダイヤモンドを目指したわけではありません、それ以上の輝きと品質を目指した結果、完成したジュエリーになっております。#テラヘルツブレスレット #シンプルブレスレット#キラキラアクセサリー#肩凝り#血行促進#健康ブレスレット#ビーズアクセサリー#シンプルアクセサリー#韓国アクセサリー#誕生日#プレゼント#むくみ解消