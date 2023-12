フリース ジャケット 中綿アウター ダウンジャケット

商品をご覧頂きありがとうございます。ご入札の前にお手数ですが当方自己紹介欄をご確認頂き、内容をご理解いただける方のみご入札をお願いします。■ブランド:nonnative■アイテム:EXPLORERJACKETACRYLHIGHPILE■品番:NN-J3213■カラー:OLIVE(KAHKI)■サイズ:1(M)着丈69、身幅53㎝※素人採寸となりますので誤差はご了承ください。■定価:61,600円■状態:目立つ傷汚れは無く美品となります。■MEMO:厚手のフリース素材を使用しており、ゆったりとしたボリューム感のあるシルエットに仕上がっています。パイルとパイル地の色が違い、色に深みが出て、着用するにつれてヴィンテージのアウトドアフリースのように毛が丸くなっていく素材を採用しています。裏地にはPatagoniaやMonclerといった老舗アウトドアブランドや高級ブランドPRADAなどに生地を提供する日本のファブリックメーカー第一織物が開発した最新高機能素材\"DICROSdew\"を採用しており、肌触りや袖通しがとても良い作りになっています。大事に保管しておりましたがあくまでも個人保管の商品の為、神経質な方は入札をご遠慮下さい。素材...ボア



