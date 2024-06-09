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BOTTEGA VENETA ボッテガヴェネタ ゴールド プレーン リング 15
商品番号 R71619068600
商品名

BOTTEGA VENETA ボッテガヴェネタ ゴールド プレーン リング 15
ブランド名 ボッテガヴェネタ
特別価格 税込 3,040 円
在庫状況 あり

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商品詳細

閲覧いただきありがとうございます！ボッテガヴェネタのエッセンシャルリングになります。定番のゴールドカラーになります♪お洋服やシーンによって色々な使い方ができ、色んなパターンを楽しんでいただけます！●参考定価：-●サイズ：15号●素材：シルバー925（コーティング）●付属品：-●品番：-●その他、注意事項：写真をご確認の上、中古品であるということをご理解いただきご購入をお願いします。材質···シルバーカラー···イエロー
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