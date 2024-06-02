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ゆきざき　ノンブルアルファ　イニシャル　M (Mサイズ) k18ホワイトゴールド
商品番号 O74115361729
商品名

ゆきざき　ノンブルアルファ　イニシャル　M (Mサイズ) k18ホワイトゴールド
ブランド名 Oankle
特別価格 税込 54,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

YUKIZAKIネックレスになります！購入証明書・付属箱等全てついておりますチェーン・トップでの店頭販売価格は　およそ300000になります！チェーンの長さは45cmで、誇張しすぎず存在感のあるダイヤモンドで装着しやすいデザインとなっております気軽にコメント等よろしくお願い致します鑑別書付き材質···ホワイトゴールド装飾···ダイヤモンド#メンズネックレス#ユニセックス#NOMBRE#ゆきざき
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