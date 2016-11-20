TOMORROWLAND スリーピーススーツ CARLO BARBERA

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商品詳細
TOMORROWLANDスリーピーススーツCARLOBARBERA生地サイズ表記はありませんが、当方の着用サイズが46の為、46になると思いますが詳細は下記サイズをご参考下さい。全体的にキレイな状態ではありますが、一点、内ポケットの縁がやや薄汚れがございます（7枚目写真）ジャケット身幅 50肩幅 42袖丈 60着丈72パンツ股下 70ウエスト 82渡り 32裾幅 19※確認はしておりますが、細かな汚れなどの見落としはご容赦ください。※ハンガーは付属しません※中古品になりますので、ご理解のある方の購入をお願いいたしますカラー...グレー季節感...秋季節感...秋,冬
http://narcologia.ru/goods/troupe329911.html
http://narcologia.ru/goods/diamond750158.html
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