海外 ノースフェイス フリースジャケット ボアパーカー 防寒 2XL K421D

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即購入OK♡フォロー割引き、まとめ購入割引、リピート割引実施中！！※詳細はプロフィール参照^^★日本未発売/韓国限定★新品タグ付き★100％正規品THENORTHFACE（ザノースフェイス）ホワイトレーベル 男女兼用サイクル素材を使用した保温性に優れたフリースジャケットです。★モコモコしたボア生地を採用し、見た目にも暖かい仕上がりです。★フード一体型のスタンドネックでデザイン性も高く、保温性にも優れています。★2WAYジッパーを使用して、必要に応じスタイリングが可能です。★袖にワッペンを使用してポイントを与えました。★ややゆったりとした絶妙なルーズさで、羽織るだけでトレンド感のあるコーデに。■商品詳細【ブランド】THENORTHFACE (ノースフェース)【カラー】 クリーム【素材】ポリエステル100%【日本サイズ】2XLサイズ 着丈75cm、肩幅55cm、胸囲124cm、袖丈65cm＊測り方によって、1〜2㎝程の誤差がある場合がございます。◆注意事項◆・コンパクトに折りたたんでで簡易包装にて発送致します。・コンピュータの仕様、モニターの環境により、商品が異なって見える場合があります。ザノースフェイスTHENORTHFACEホワイトレーベル新作ダウンジャケット軽量ダウンジャケット秋冬ダウンコート男女兼用日本未発売プレゼントギフトセール特価トレッキングランニングスキースノーボードキャン登山プアウトドア用品アクティビティトラベルNJ4FM57APLAYGREENFLEECEHOODIEカラー...ホワイトジップ・ボタン...ジップアップフード...フードあり（取外し不可）