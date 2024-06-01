超美品　AMBUSH グリーン フリース ジップジャケット

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★値下げしました★AMBUSHのフリースジップジャケットです。デザイン・色味共にAMBUSHらしく、街中で着ると非常に目立ちます。私は外では一度しか着ていないため、商品は非常にきれいです。これからの季節に重宝しますので、ぜひご検討ください！