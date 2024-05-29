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美品　ザノースフェイスパープルレーベル　ボアジャケット
商品番号 T85598258652
商品名

美品　ザノースフェイスパープルレーベル　ボアジャケット
ブランド名 ザノースフェイスパープルレーベル
特別価格 税込 20,020 円
在庫状況 あり

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商品詳細

THENORTHFACEのデナリジャケットをベースに、カーディガンデザインにアップデートしたフィールドカーディガン。パイル部分には天然繊維のウールを使用しナチュラルな風合いで、ボリューム感がありながら着心地は軽く上品な印象。裏側にはGORE-TEXINFINIUMWINDSTOPPERLINERを使用することで風の侵入と内側の蒸れを軽減しています。身幅にゆとりをもたせ、肩を落として着られるオーバーサイズシルエットで仕上げたこれからの時期に活躍するマストアイテムです。袖を取り外しできてベストにもなります2.3回着用の美品です★素材表地基布：ポリエステル100%パイル：毛100%裏地：ポリエステル100%ポケット・前立て：ポリエステル65%綿35%★サイズXLサイズ感は写真10枚目を確認してください★カラーベージュモニタ環境により実物と色が異なって見える場合がございます。シュプリームsupremeNIKEナイキアディダスadidasWildthingsbeamsビショップノースフェイスナイキPatagoniaフリークスストアシュプリームsupremeザノースフェイスナノユニバースモンキータイムビューティー\u0026ユースユナイテッドアローズsacaiサカイkolorACNEadererrorキツネthisisneverthatadererrorhaveagoodtimeMSCHFKIRSHLMCvivastudiommlgmahagridポーターporterKolorbeaconザノースフェイスザノースフェイスパープルレーベルTHENORTHFACETHENORTHFACEPURPLELABELハイクビオトープBIOTOPthenorthfaceノースフェイスハイクダウンジャケットeditionスーパーAマーケットエンノイennoyeveryonejunmikamifumikauchidatomorrowlandARC'TERYXアークテリクスATONエイトンAURALEEオーラリーBarbourバブアー
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