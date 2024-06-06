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ニューバランス MTNTRLK5 トレイル、ランニングシューズ
商品番号 G59524097445
商品名

ニューバランス MTNTRLK5 トレイル、ランニングシューズ
ブランド名 ニューバランス
特別価格 税込 2,024 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ニューバランスMTNTRLK5シューズです。主人がお休みの日にショッピングで数回着用しましたが同じようなシューズがたくさんありますのできれいなうちに出品しました。手洗いしました。サイズ…27.5cm　4Eです。トレイルランニングから普段履きまでシームレスにカバーする機能とデザインでアップデートしたメンズトレイルモデル「NITREL」。ソフトで弾むようなライド感のDYNASOFTミッドソール、不整地に対応するグリップ性と心地よい屈曲性を満たしたATトレッドアウトソール、爪先部を保護する3層構造のトゥプロテクションを搭載し、ストレスフレーな履き心地を提供するワイドな4Eウイズで展開します。シーン...ランニング/トレイル/トレッキングメインカラー...ブラック
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