AMP JAPAN（アンプジャパン）ブレスレット

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アーティストや俳優などの多くの芸能人が愛用している人気アクセサリーブランドのAMPJAPAN（アンプジャパン）ブレスレットです。以下商品説明記載プラチナプレートを施したパズルチェーンブレスレット。光を70%しか反射しない事から、重みのある落ち着いた輝きを放つプラチナプレートを施したヘアーライン入りの6mm幅4面カットフラットリンクチェーンを使用したスマートなチェーンブレスレット。パズルチェーンスタイルの留め具にはブランドロゴとプラチナプレート刻印を打込みます。素材:PlatinumPlatedBrassサイズ：20cm状態画像のとおり傷や汚れはなく、気にせず着用できる状態です。※写真5枚目から公式サイト記載写真カラー...シルバー