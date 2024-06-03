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クロムハーツ 22K ツイスト チェーン ネックレス 60cm （24inch）
商品番号 E69855965673
商品名

クロムハーツ 22K ツイスト チェーン ネックレス 60cm （24inch）
ブランド名 クロムハーツ
特別価格 税込 159,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

付属品:インボイス原本、革袋、ショッパー、紙箱実寸　24インチ　(60cm)重さ　11g素材　22kゴールド横取り⭕お値下げ❌お取り置き❌⚠️値下げ交渉しないため、コメントなしで購入してください。購入先　国内正規店即決オッケー通常12時間以内出荷、最短で翌日お届け(平日9：00前休日14：00前購入した場合)喫煙者とペットおりません。当店の取扱商品は全て本物です。プロフィールと評価を確認していただければ幸いです。材質···ゴールド
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