クロムハーツ 22K ツイスト チェーン ネックレス 60cm （24inch ...

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付属品:インボイス原本、革袋、ショッパー、紙箱実寸 24インチ (60cm)重さ 11g素材 22kゴールド横取り⭕お値下げ❌お取り置き❌⚠️値下げ交渉しないため、コメントなしで購入してください。購入先 国内正規店即決オッケー通常12時間以内出荷、最短で翌日お届け(平日9：00前休日14：00前購入した場合)喫煙者とペットおりません。当店の取扱商品は全て本物です。プロフィールと評価を確認していただければ幸いです。材質···ゴールド