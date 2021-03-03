ポールスミスロンドン　セットアップスーツ　ネクタイ　黒シャツ

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総額１２万円！！10年ほど前にポールスミスの店舗で購入したポールスミスのスーツになります。結婚式等しか着用していませんが、使用感は若干あります。７枚目の写真に小さい穴がありますが、目立たないほどです。パンツの内側の生地が色褪せてる箇所もありますが、内側なので全く影響はありません。色味としては写真の８枚目が1番近いです。細いストライプで若干な光沢と滑らかな生地で高級感があります。上下で10万円弱でした。ネクタイは太めの薄紫で光沢があり高級感があります。16000円程でした。とてもかっこよくビシッと決まります！着用感は182/80で良い感になります。パンツは細すぎず太すぎずスリムタイプに近いです。ポールスミスのハンガーとオマケで状態の良い黒シャツを付けさせていただきます。表地 ウール100%裏地 キュプラ総丈104股下77ウエス(平置き44)着丈76袖丈62肩幅46素人寸法ですがご了承ください。何か質問などありましたら気軽に質問してください！