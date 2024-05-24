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Cartier LOVE WEDDING BAND LOVE ミニラブリング
商品番号 S75018841089
商品名

Cartier LOVE WEDDING BAND LOVE ミニラブリング
ブランド名 カルティエ
特別価格 税込 24,700 円
在庫状況 あり

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商品詳細

CartierLOVEWEDDINGBANDLOVEウェディングリングミニラブリング2016年に伊勢丹新宿本店で購入しました。書類等そのまま残っております。必要であれば個人情報を塗りつぶした形でよければお渡しいたします。リングの内幅は、17.5〜18mmかと思います。15号か16号です。外の幅は、3.6mmです。内側に刻印があります。素材は、ホワイトゴールドです。多少使用感があります。5年ぐらい大切に保管しておりました。ご検討のほど、宜しくお願い致します。材質···その他金属材質···ホワイトゴールド
http://narcologia.ru/goods/forthcoming982492.html
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