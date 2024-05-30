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NEW ERA デトロイトタイガース　59FIFTY
商品番号 H60013937769
商品名

NEW ERA デトロイトタイガース　59FIFTY
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 1,476 円
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商品詳細

59FIFTYMLBオンフィールドデトロイト・タイガースホーム2021年モデル公式オンラインで購入したのですがサイズが合わなかったので出品します。一度試着しただけなので、ほぼ未使用です。定価は6,050円でした。#newera#ニューエラ
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