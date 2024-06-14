ほぼ未使用 DENTS THE HERITAGE COLLECTION

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DENTSデンツheritagecollectionヘリテージコレクションサイズ71/2(甲周り18〜19cm)カラーEnglishtan(赤みがかったブラウン)15-1027イギリス製柔らかなヘアシープ(羊革)の一枚革です。革は非常に上質で触ると驚くほど柔らかくキメが細かいのが特徴です。肌に吸い付くような滑らかな感触が体感できます。色味は赤みがかったブラウンです。1枚目の画像が一番実物に近いと思います。機械によるインシーム縫製で製造され、指まわりが細身のデザインです。※未使用で自宅保管していたものですが右手人差し指の先にシミがあります。中指は付け根から約8cmです。全長は約23cmでS〜Mサイズ相当だと思います。使用していると革が伸びますので小さめに着用がオススメです。付属品はタグのみ。メローラマドヴァジョンストンズ