艶消し幅広平打ちシルバー925リング　シンプルプレーン　ご褒美ギフト21号　ニ4

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ご覧いただきありがとうございます。商品番号 BFE-6-ニャこ4SILVER925リング艶消し平打ちサイズ21号 US10幅13ミリ厚み1ミリ#獅子丸マット#獅子丸平打ち13ミリ#獅子丸平打ち#獅子丸21号⚠️もしご自身が測った指輪よりもデザイン部分やリング幅が太めの物を購入の場合はサイズアップを考える方が良いです。リング幅が大きくなると付けるときに指のお肉が引っかかりやすく入りづらいもしくは入らないこともありえるからです。当方が販売してるシルバー925は、銀専門の工房より直接買い付けておりますので、本物のスターリングシルバーになります。ご安心ください。新品未使用素材 シルバー925刻印ありシルバー925リング 平打ち シンプル レディース メンズ アクセサリー 男性 女性 ユニセックス ギフト プレゼント 銀 指輪 甲丸 印台 ワイド 幅広 プレーン シンプル ご褒美 記念日 誕生日 スターリングシルバー silver925