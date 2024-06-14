Sybilla(シビラ）キーコインケース

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【新品未使用品】【メルカリ便送料込み】⚫シビラ(Sybilla)キーケース・コインケース(オレンジ)箱も一緒にお付けします。綺麗な色味です。廃盤なのか、シビラでこのデザインはもう販売されていないようです。なめらかな牛革で手に馴染みます。メンズ、レディースどなたでもお使い頂けるデザインです。⚫購入後タグを切りそのままになっていました。クローゼットの遮光ケースにて保管。(写真4枚目)よく見ると分かる程度ですが、小銭入れの赤い布地部分に濃い色ムラのようなものが少しあります。念のため写真を載せております。ペット、香水使用、喫煙者おりません。未使用品ですが自宅保管品となりますので、完品をお求めの方はご購入をお控えください。⚫ゆうパケットポストなどのメルカリ便で発送します。