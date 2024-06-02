新品 本物 正規品 TK タケオキクチ メンズ 本革 レザー 長財布 財布 黒

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商品詳細
タケオキクチ(THESHOPTK)のメンズレザー長財布です。新品未使用正規品です。お色は黒。素材は本革レザー×一部合皮。前面にTKのロ型押し付き。サイズ閉じた状態で縦9cm、横17.8cm札入れ×3、小銭入れ×1、カードポケット×7小銭入れの両隣がポケットなのでカード収納可能。外側後面にオープンポケット×1。(付属品)・タグ類別注守屋の本革メンズ長財布傷や汚れの付きにくいグレインレザー。1点物なので、この機会に是非！
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