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【新品】ナイキ USA バスケットボール オフィシャルキャップ（ネイビー）
商品番号 D22790389327
商品名

【新品】ナイキ USA バスケットボール オフィシャルキャップ（ネイビー）
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 2,231 円
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商品詳細

オリンピック/FIBA常勝チーム、USAバスケットボールのナイキ公式キャップを米国から限定入荷！ストレッチフィットのワンサイズデザインで後頭部にバックルもなくUSA刺繡ロゴがアクセントに！！品名：NikeUSABasketballNavy/RedSwooshColorblockFlexHatカラー：ネイビー（ボディ）、つば（レッド）サイズ：ワンサイズ（ストレッチフィット）ナイキUSAバスケFIBAオリンピック形...ベースボール
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