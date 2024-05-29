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SILVER925 シルバーピアス　フープ
商品番号 L23260795635
商品名

SILVER925 シルバーピアス　フープ
ブランド名 Lankle
特別価格 税込 3,510 円
在庫状況 あり

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商品詳細

★silver925★1番人気のサイズ感を元に作成。両耳セット現在、シルバーの価額が高騰していて価値が上がっています。＊商品説明＊カラー■シルバー素材■silver925サイズ3.5mm✖︎21mmゲージ■18G参考サイズ■501全てハンドメイドで作成している為、多少の凹凸や大きさに多少の誤差がある場合があります。完璧をお求めの方はご遠慮下さいませ。片耳の販売は行なっておりません。発送は厳重に梱包し、発送させていただきます。ユニセックスでお使い頂けます。ピアスフープピアスリングピアスCピアス米津玄師山下智久平野紫耀登坂広臣窪塚洋介松田翔太キャリアリング　careeringクロムハーツ　supremeストリート　BTSジョングク
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