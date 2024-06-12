ザノースフェイスTシャツ半袖 バンダナ柄★メンズ/レディース 黒ブラックM

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お立ち寄り頂きありがとうございます。◆お得情報◆フォロー割・リピーター割実施中！プロフィールに詳しい情報を載せております。ぜひご覧ください。他にもノースフェイス商品や海外より良質な商品を扱っております。以下でご覧いただけます。#Nスペースデザイン◆商品の特徴◆日本でも大人気ブランドTHENORTHFACEの半袖（ハーフスリーブ）クルーネックＴシャツです。韓国の公式オンラインショップから個人輸入した正規品です。完全未使用でタグなども全てついています。今はやりのバンダナ柄（ペイズリー柄）を取り入れたバックプリントがポイントの丸首の半袖カットソーです。着回し力抜群、ヘビロテ間違いなし。ルーズフィット（Loosefit）タイプですので、大き目に着たい人にも最適です！女性が大き目でダボっと着ても、可愛いです♪ベーシックなアイテムなので飽きも来ず、シーズンまたいでご愛用頂けると思います！男性・女性問わず、ユニセックスで着ていただけます。日本未発売モデルです。人気の商品につき、ご検討の方はお早めに♪◆商品の説明◆状態 ：新品・未使用ブランド ：ザノースフェイス（TheNorthFace）サイズ ：Ｍ胸囲 ：１０５cm肩幅 ：４６cm着丈 ：７０cm袖丈 ：２２cm注意事項 ：写真撮影のため袋から一度出しておりますが、タグ付き新品未使用です。◆発送について◆梱包はクッション材等を使用し、ダンボールに入れて発送いたします。お支払確認後、1～2日以内の発送を心掛けております。お渡し時の破損等は、『全額返金』にて、対応させて頂きます。とても素敵な商品ですので、安心してご購入いただけるよう努めて参ります。質問や価格交渉なども誠意を持って対応いたします。気になる点がありましたら、お気軽にコメントしてください。NF00075BM007柄・デザイン...プリント（ロゴなど）カラー...ブラック袖丈...半袖ネック...クルーネック季節感...春、夏、秋