1940年代 U .S .ARMY ビンテージ ウイング ブレスレット

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商品詳細
#ミリタリーアクセサリー#ミリタリーブレスレット#ミリタリーネックレス#アメカジ#Army#NAVY#AirForce#アメカジ販売価格36080円(32800+税)/50%OFF/セール価格18040円(税込)近くの郵便局が休みの時は出荷もお休みです(土曜日/日曜日/祭日)1940年代のピンバッジをブレスレットに作り替えたものですStarlingSilver 数の少ない商品です ビンテージです全長19cm-マーク横7cm-縦2,2cm多少の誤差はご理解くださいカラー...シルバーアクセサリー材質...シルバー
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