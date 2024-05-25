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MURA２つ折り財布　牛本革
商品番号 G21196770228
商品名

MURA２つ折り財布　牛本革
ブランド名 Gankle
特別価格 税込 1,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

#お色　ネイビー#先日10月12日にこちらで4500円で購入させて頂きました　ネットで見て欲しかったので　こちらで新品未使用ででましたの　で購入させて頂きましたが私には　少し大きめなのでサイド出品　させて頂きます##全出品者様のご説明です　2023年10月に5980円て購入　しましたが他の物を買ってしまっ　たので出品します　でし#カラー:ネイビー　品番:CSー06　財布形:二つ折り　　　　　ラウンドファスナー　素材:本革#札入れ2　カードポケット8　小銭入れ(出し入れらくです)#サイズ　縦11.7横10.7厚さ2cmです　(ファスナーを閉めた状態)
http://narcologia.ru/goods/hesitantly505284.html
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