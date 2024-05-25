MURA２つ折り財布　牛本革

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商品詳細
#お色 ネイビー#先日10月12日にこちらで4500円で購入させて頂きました ネットで見て欲しかったので こちらで新品未使用ででましたの で購入させて頂きましたが私には 少し大きめなのでサイド出品 させて頂きます##全出品者様のご説明です 2023年10月に5980円て購入 しましたが他の物を買ってしまっ たので出品します でし#カラー:ネイビー 品番:CSー06 財布形:二つ折り ラウンドファスナー 素材:本革#札入れ2 カードポケット8 小銭入れ(出し入れらくです)#サイズ 縦11.7横10.7厚さ2cmです (ファスナーを閉めた状態)
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