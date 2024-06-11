☆ メルセデス・ベンツ ネイビー バイカラー キーリング コレクション 866

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補足説明：メルセデス・ベンツコレクション純正キーリングバイカラーネイビー866ご覧頂きありがとうございます。新品・未使用の売れ筋商品のみ扱っています。複数店舗で販売させて頂いておりますため、売り切れ次第、終了となります。サイズ・カラーにパターンがある場合は在庫確認をしてからのご購入をお願い致します。商品説明 ：素材：牛革＋真鍮にロジウムメッキネイビーとブラックの落ち着いたバイカラー仕上げのキーリング。２色の重なり合ったレザーに上質なステンレススティールでかたどられたスリーポインテッドスターが美しく輝きます。愛車のドライビングキーやバッグのチャームにはもちろん、大切な方へのギフトとしても最適です。ブランドなど ：//Mercedes-Benz(メルセデス・ベンツ)のストアを表示梱包にも注意しております。