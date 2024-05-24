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商品詳細
figFIX艦隊これくしょん-艦これ-長門中破ver.完成品フィギュアご覧いただきありがとうございます。未開封品になります。即購入ありです。質問のある方はコメントで受け付けてます。素人保管になるため、神経質な方はご遠慮ください。簡易梱包にて発送します。#マックスファクトリー#艦隊これくしょん_艦これ_#長門#figFIX艦隊これくしょん_艦これ_長門中破ver_完成品フィギュア
http://narcologia.ru/goods/ramshackle307866.html
http://narcologia.ru/goods/recycling437714.html
http://narcologia.ru/goods/influenza232593.html
figFIX 艦隊これくしょん -艦これ- 長門 中破ver. 完成品フィギュア
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