LOEWE ロゴ バイカラー カードケース フラグメントケース　カーキ

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LOEWE/ロエベシグネチャー コインカードホルダー(バイカラー)■シリアルナンバーあり■実寸サイズ縦:約7cm横:約12.8cm(撮影時の採寸)■グリーン×カーキ系■ロゴ入り■コインケース、カードポケット4コ■レザー■購入先2023年02月03日日本流通自主管理協会加盟店(AACD)/質屋・古物市場・ストア商品鑑定済み商品です。■管理番号H2023-0203-90-10■特記事項 現行品■付属品→本体、箱、保存袋、説明書■コンディションの備考商品ランク→A〜SA ・外側→目立ったキズやヨゴレなし、小さなスレあり ・底面→角スレほぼなし ・におい→特になし ・メイン口→開閉可能 ・内側→使用した形跡あり-----------------------------------------------------------指標となる「商品ランク」を設定しております。・S→新品、もしくは未使用品と判断できるもの・SA→ほぼ使用感は見られず、キレイな状態であるもの・A→使用感、ヨゴレやキズ等が少ないもの・AB→一般的な使用感のあるもの・B→目立ったヨゴレやキズ等があります-----------------------------------------------------------□購入前に必ずプロフィールのチェックをお願いします。□お値下げ対応可能ですが、ご希望額を提示の上コメントをお願い致します。数万円、数千円のお値下げは出来ません。□全て古物品です。コンディションや状態は必ずお写真を確認してください。また、神経質な方はご遠慮ください。群馬公安委員会より古物商取引許可証の取得済です。(421142021042号)正規品のみ扱っておりますのでご安心くださいませ。#りっきいブランド品