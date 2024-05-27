TEAM NACS XX 20周年 パーカー グレー Mサイズ

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商品詳細
■TEAMNACS20周年パーカーTEAMNACSグッズ初のオリジナルパーカ。CDJ2016で音尾琢真が書き下ろした楽曲「ぼくらのキセキ〜fivegoeson〜」の歌詞を英文メッセージとして背中に刻みました。適度な厚みのパイル素材のスウェット生地にファスナーはダブルスライダー仕様です。さりげなくTEAMNACSを感じられるデザインは普段使いにオススメです。\u003c仕様\u003e素材：綿85% レーヨン15%カラー：グレーサイズ：Mサイズ着丈67cm／身幅53cm／袖丈59cm※メンズサイズパーカで大きめの作りとなっております。サイズをご確認の上、お買い求めください。購入後、暗所で保管していました。新品未使用ですが、ご理解のうえご購入お願い致します。
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