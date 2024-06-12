小坂菜緒 日向坂46 Am I ready MV ジャケット 生写真 8種コンプ

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生写真のセット販売です。片方のコンプのみを買うよりお得です。「AmIready？」MV衣装「AmIready？」ジャケット写真衣装#日向坂46#生写真 #コンプ⭐︎商品について⭐︎目立った傷や汚れはありませんが素人保管ですので気になる方は購入をお控え下さい。⭐︎お値下げについて⭐︎お値下げは可能です！梱包代込みでの最安値の出品を心がけおります！しかし、生写真は高騰してしまう場合がございます。その際はこちらもその値段に合わさせていただく場合がございますのでご了承ください。購入希望の際は早い者勝ちとなっておりますのでお早めにご購入下さい。⭐︎梱包について⭐︎生写真は一枚ずつスリーブに入れての発送です。その生写真を厚紙2枚でしっかり挟んで袋に入れて折れと防水対策をしての発送です。評価にも書いてある通り皆さんから好評の梱包です！日向坂46生写真検索用井口眞緒潮紗理奈柿崎芽実影山優佳加藤史帆斎藤京子佐々木久美佐々木美玲高瀬愛奈高本彩花東村芽依小坂菜緒金村美玖河田陽菜富田鈴花丹生明里濱岸ひより松田好花宮田愛萌渡邉美穂上村ひなの森本茉莉山口陽世髙橋未来虹清水理央正源寺陽子宮地すみれ山下葉留花石塚瑶季平尾帆夏渡辺莉奈藤嶌果歩平岡海月竹内希来里岸帆夏小西夏菜実