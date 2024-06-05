Hollywood star official 長財布

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商品詳細
素材···フェイクレザーカラー···ブルー新品未使用定価10,200円撮影の為開封しましたが新品未使用です。同ブランドのメガネ入れ袋も同封します。箱に少し歪みがあります。カラー···ブルー素材···フェイクレザー
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