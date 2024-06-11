ダイワ DAIWA LIFESTYLE 23SS PACKABLE CAP

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ご覧頂きありがとうございます。DAIWALIFESTYLE23SSPACKABLECAPを出品致します。商品の状態は数回の使用のみで使用感少なく、特にダメージや汚れなどはございません。■商品情報高強度であるCORDURAナイロン20d素材にダントツ撥水、サイレントコーティングを施し耐久性だけでなく、撥水性、耐摩擦など多くの機能を付与した素材になります。動いて擦れる事の多い場面での耐摩擦力は、非常に力を発揮します。パッカブル仕様のライトウェイト5パネルキャップです。カラー：ネイビーサイズ：フリー性別タイプ：メンズ素材：本体ナイロン100%/裏地:ポリエステル100%お手入：手洗い可能原産国：インドネシア【DAIWA】\u2028フィッシングを起点に、アウトドアの様々なシーンをシームレスにつなぐDAIWAが新たなに提案するマルチフィールドライン。\u2028刻々と変わるフィールドの天候や気温の変化にも対応できるレイヤードスタイルをベースに、統一した世界観のコレクションを展開。\u2028特徴的なジップワークやアイテムをキーカラーで統一するなど、従来の概念に固執しないデザイン性を重視しました。\u2028\u2028BeintheField.\u2028アウトドアを愛する、すべての人たちへ提案していきます。\u2028#DAIWA#DAIWALIFESTYLE#DAIWA_LIFESTYLE#PACKABLECAP#PACKABLE_CAP#CORDURA#DAIWAPIER39