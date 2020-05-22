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- REAL McCOY'S リアルマッコイズ N-1 デッキジャケット
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商品詳細
■ブランド：REALMcCOY'S■素材：コットン■カラー：ネイビー系※色に関してはこの商品の出品者の主観で判断しております。カタログや正規のカラーとは言い回しが異なる場合があります。■商品の詳細・全体的に多少色褪せがありますが、着用には問題ありません。・ノド元や袖口にくすみがあります。・リブ穴やほつれはありません。サイズ■表記：34■実寸：↓肩幅： 40.5cm身幅： 50.5cm着丈： 63.5cm袖丈： 59.5cm多忙な為採寸や値下げ交渉のご対応はお断りしております。随時価格変更はおこなっていきますので、写真でご購入のご判断よろしくお願いいたします。
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